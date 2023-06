E sulmoi teksa bënte shqiponjën në skenë, kapet agresori në koncertin e Bebe Rexhës

Kënëgtarja Bebe Rexha është hasur në koncertin e saj të fundit në Neë York, me një situatë të paprecedentë. Teksa këngëtarja me origjinë shqiptare ka bërë shqipojnjën drejt publikut, është goditur në kokë me një telefon.

Bebe Rexha ka përfunduar në urgjencë ku nëna e saj njoftoi se i janë nevoitur 3 të qepura në kokë.

Autoritetet kanë konfirmuan se agresori është Nicolas Malvagna, 27 vjeç, nga Neë Jersey, dhe është arrestuar dhe akuzuar për sulm. Fansat njoftuan sigurinë menjëherë pasi Malvanga dyshohet se hodhi telefonin. Tifozët i bërtisnin e shanin Malvanga-s teksa ai u shoqërua nga vendi i ngjarjes duke bërtitur ‘ky është sulm’, të tjerët filluan të ofendonin./albeu.com/