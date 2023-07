E ëma feston ditëlindjen, Dea Mishel e uron mes lotësh me momentin special (VIDEO)

Të afërmit e banorëve të BBV janë bërë mjaft familjarë për publikun e gjerë, duke qenë se kanë ndarë bashkë emocione të mëdha.

Njësoj edhe e ëma e Dea Mishel, e cila emocionoi Dean dhe gjithë ndjekësit e saj në natën finale të BBV.

Sot, ajo ka ditëlindjen dhe Dea Mishel e ka uruar me momentin emocionues nga surpriza.

“Mamushe, te jetosh ne mungesen tende nuk eshte bukur. Prandaj uroj te jetosh edhe 100 vite te tjera e te jem cdo dite prane teje! Faleminderit per gruan qe je, per cdo gje qe ke bere per mua. Uroj dhe punoj qe te kem mundesine te ta kthej sado pak. Gezuar ditelindjen! Ps: une akoma nuk e shikoj dot kete video pa qare”, shkruan Mishel./albeu.com/