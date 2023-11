E dehur në timon, arrestohet aktorja e njohur e humorit

Një video e momentit të arrestimit të komedianes amerikane, Tiffany Haddish po bëhet viral në rrjet. Policia e Beverly Hills vuri në pranga aktoren mëngjesin e sotëm.

Oficerët thanë se ata morën një telefonatë rreth orës 5:45 se dikush ndaloi në mes të “Beverly Drive”, i mbështetur në timon teksa makina ishte në lëvizje.

Kjo është hera e dytë që Haddish arrestohet për drejtim mjeti në gjendje të dehur. Në janar 2022, ajo u “kap” sërish në rrethana të ngjashme, në zonën e Atlantës.

Comedian & actor Tiffany haddish arrested for DUI once again in Beverly Hills after falling asleep behind the wheel pic.twitter.com/t4wPiiItoi

