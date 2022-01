E bujshme! Xhemi Shehu rikthehet pas dy vitesh në Top Channel

Ne vërën e 2020, lajmi se Xhemi Shehu do të largohet nga “Portokalli” dhe Top Channel bëri mjaft bujë. Moderatorja u përfol se do të merrte pjese në shumë emisione dhe televizione të tjera, por në fakt nuk u shfaq askund.

Si duket Xhemi Shehu nuk do t’i ndahet televionit “Top Channel” dhe do të rikthehet së shpejt në një emision.

Këtë ë konfirmoi Salsano rrapi mbrëmjen e djeshme në “Goca dhe Gra”.

“Po, Xhemi Shehu do kthehet në Top Channel. Do jetë përkrah meje në një program të ri që s’ka të bëjë me Portokallinë. Është në bashkëpunim me Top Channel, unë jam autor. Xhemi së bashku me mua është moderatore”, u shpreh Salasano.

Tani mbtete vetëm të presim konfirmimin e Xhemit./albeu.com/