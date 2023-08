Dua Lipa prezanton të dashurin e ri me prindërit e saj (FOTO LAJM)

Këngëtarja me origjinë shqiptare, Dua Lipa, ka hedhur hapin e radhës në lidhjen e saj me Romain Gavras, pasi e prezantoi atë me prindërit e saj për herë të parë në Ibiza.

28-vjeçarja dhe i dashuri i saj, 42 vjeç, kanë shijuar një darkë në restorantin Juntos House, ku iu bashkuan nëna e saj, Anesa dhe babai Dukagjini.

Artistja dukej atraktive me një fustan të tejdukshëm të bardhë. Duke lënë flokët brune poshtë shpatullave, krijuesja e hitit “Levitating” zgjodhi po ashtu një palë këpuca të bardha.

Romain, i cili është një regjisor, ishte i veshur me një këmishë të gjelbër të errët, ndërsa kishte gjithashtu një fashë të mbështjellë rreth njërit prej gishtave. Dua gëzon një marrëdhënie të ngushtë me prindërit e saj dhe shpesh poston foto me ta në rrjetet sociale.

Këngëtarja është më e madhja e tre fëmijëve, pasi Anesa dhe Dukagjin kanë edhe vajzën Rina, 22 vjeçe dhe djalin Gjin, 17 vjeç.

Dua ka nisur lidhjen e re këtë vit, por kujtojmë se Romain vite më parë ka qenë i dashuri i artistes tjetër të famshme, Rita Ora.