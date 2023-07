Dua Lipa ndan të njëjtin hall me emigrantët shqiptarë

Këngëtarja me origjinë shqiptare Dua Lipa ndodhet me pushime në Shqipëri. Ajo po relaksohet në jug të vendit me motrën dhe miqtë e saj.

Ajo bërë postime të një pasnjëshme në Instagram, në të cilat ka treguar se është duke shijuar pushimet në Shqipëri, por duket se këngëtarja ndan të njëjtin hall me emigrantët shqiptarë.

Me të ardhur në Shqipëri ata përballen me pyetjet: “Më mirë këtu apo atje?” apo “Sa ditë do qëndroni”, tema këto të cilat shkaktojnë shpesh të qeshura në tavolinat e shqiptarëve.

“Më mirë këtu a atje?”- shkruan sot Dua krahas fotove të shpërndara me miliona ndjekës në rrjetin social ‘Instagram’.