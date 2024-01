Drini jep deklaratën e fortë: Po të isha brenda do isha çift me…

Pasi u diskutua raporti që ka Sara me Bardhin, Ledioni mbylli lidhjen me shtëpinë dhe e diskutoi me opinionistët dhe ish-banorët.

Më pas Drini tha një deklaratë të papritur teksa shprehu se po të ishte brenda do ishte me Heidin.

“Ajo është më simpatikja, e ka fituar atë garë.”