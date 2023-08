Drejt divorcit, por a e lejon Arbenita Feron ta takojë vajzën e tyre? Foto që tregon gjithçka

Arbenita Ismajli u largua nga banesa ku bashkëjetonte me Feron, duke marrë me vete edhe vajzën, pasi reperi e dhunoi partneren dhe e kërcënoi me jetë.

Pas kësaj modelja me anë të një videoje konfirmoi se është në proces divorci me reperin.

Po Nina, vajza e tyre a është takuar me të atin pasi la qelinë? Kjo ka qenë kureshtja e shumë personave dhe vetë Fero së fundmi ka treguar se është takuar me të voglën e tij.

Në një postim në Instagram shihet ai duke u falur me Ninën. Kujtojmë që disa ditë më parë nëpërmjet një postimi në llogarinë e tij në Instagram, reperi Fero i habiti të gjithë kur njoftoi se po hiqte dorë përfundimisht nga muzika pasi tashmë do t’i përkushtohej fesë Islame.