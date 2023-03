Djali i tij feston 36-vjetorin, Agron Llakaj i emocionuar: Kur biri të bëhet shok (FOTO LAJM)

Për aktorin e njohur të humorit Agron Llakaj dita e sotme është padyshim një nga më të bukurat, pasi djali i tij feston 36-vjetorin e lindjes.

Në urimin e tij ai e ka quajtur Eno shokun e tij më të ngushtë.

“Kur biri te behet shoke…,Eno sot 36 vjec.

Pac gjithe te mirat e kesaj bote bir,shendet mbi gjithcka!

Gezo me familjen tende te bukur, me Teos dhe Brus, dy yjet e nena Nines dhe gjyshi Gonit, gezo me te gjithe Ne!

Zotin pac me vete ne te gjithe deshirat dhe enderrat e tua ne 100 vite!”, shkruan Llakaj krah fotos me të birin dhe nipërit e tij.