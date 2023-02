“Dhimbjen nuk e shëron asgjë”, Ronaldo Sharka reagon pas humbjes së babait: Ky Big Brother nuk ishte i imi, por kam një kujtim të bukur

Moderatori Ronaldo Sharka humbi të atin pak kohë pasi doli nga shtëpia e Big Brother VIP, për shkak të një sëmundjeje të rëndë.

Ai ka reaguar së fundi duke i falenderuar të gjithë për mesazhet ngushëlluese, për të cilat ka thënë se në një moment të dytë do ulet t’i shoh të gjitha.

Ronaldo shkruan në një postim në “Instagram” se dashuria që ka marrë këto kohë ia ka lehtësuar dhimbjen dhe shton se ky Big Brother ishte për babanë e tij, edhe pse nuk fitoi.

Moderatori shkruan më tej se do ketë një kujtim të bukur gjithë jetën, pasi do shoh vazhdimisht momentin kur i ati shkoi në shtëpinë e BB VIP, teksa falenderon Zotin që doli në momentin e duhur.

View this post on Instagram A post shared by Ronaldo Sharka (@ronaldo.sharka)

“Ky postim per te gjithe ju…. Ne emrin tim dhe te familjes time, ju falenderojme publikisht per ngushellimet dhe te gjithe mbeshtetjen emocionale qe na keni dhene te gjithe, jo vetem te afermit, shoqeria e koleget, por te gjithe shqiptaret, ndaj ju kerkoj ndjese publikisht nese nuk kam mundur t’i pergjigjem mesazheve tuaja por besoj qe me mirekuptoni ne kete pjese, pasi jane me mijera. Ne nje momet te dyte do ulem dhe do i shoh nje per nje. Dhimbjen nuk e sheron asgje, koha mbase… por ju na keni dhene shume dashuri keto dite ndaj na e keni lehtesuar sado pak. Im ate u largua i ri, vetem 52 vite jete pavaresisht qe semundja e “plaki” para kohe, ama ne 52 vite jete tregoi qe mundet edhe te jesh njeri i mire, ne kete bote komplekse, dhe pavaresisht “plakjes” fizike, semundja nuk ia doli t’i plakte shpirtin dhe zemren. Ky Big Brother ndoshta nuk ishte i imi, ama per tim ate po. Do kem gjithe jeten kujtimin me te bukur, perqafimin me te ndjere me audio dhe video, qe sa here te me marre malli do e shoh. Keto dite kam falenderuar Zotin qe kam dale nga shtepia pikerisht ne ate moment, kur im ate kishte nevoje per mua. Faleminderit edhe nje here, nuk di si t’ju falenderoj madje, por faleminderit nga zemra. Babi, te dua”, shkruan Ronaldo. /albeu.com