Demi Moore mbush 64 vjeç pranë vajzave dhe mbesës, urimet e familjes plot dashuri e mirënjohje

E mërkura e 11 nëntorit e gjeti aktoren e njohur amerikane Demi Moore duke kremtuar 64-vjetorin në gjirin e familjes. Në festën me atmosferë të ngrohtë, pranë saj ishin tri vajzat, Rumer, Scout dhe Tallulah Willis, së bashku me mbesën Louetta.
Vajzat e shoqëruan këtë ditë me urime publike, duke i kushtuar nënës fjalë dashurie dhe vlerësimi. Mes kujtimeve e fotografive që publikuan, secila solli një dedikim personal për aktoren.
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Rumer Willis, vajza më e madhe, 38 vjeçe, zgjodhi të ndante disa pamje nga fëmijëria. Në publikimin e saj përfshihej gjithashtu një fotografi e ëmbël e Moore me Louetta-n, vajzën që Rumer ka nga marrëdhënia e mëparshme me Derek Richard Thomas.
Në urimin e saj, Rumer e cilësoi Demi Moore një mbretëreshë dhe legjendë absolute, e cila për familjen është njëkohësisht nënë dhe gjyshe. Ajo i shprehu dashurinë deri në hënë e kthim, ndërsa mundësinë për ta festuar e për ta dashur e përshkroi si një dhuratë.
Scout Willis, 35 vjeçe, publikoi nga ana e saj fotografi me familjen dhe një video në të cilën ecte krah nënës. Pamjet në lëvizje të ngadaltë krijonin përshtypjen e një parakalimi në sfilatë mode.
Për Scout, e ëma përfaqëson një burim force, dhembshurie dhe hijeshie. Krahas urimit të ditëlindjes dhe shprehjes së dashurisë, ajo e falënderoi Moore për mbështetjen dhe mënyrën kaq të bukur me të cilën e do.
Edhe Tallulah Willis, më e vogla e tri motrave, 32 vjeçe, iu kthye fëmijërisë përmes fotografive me aktoren. Ajo ndau edhe një imazh ku Moore shfaqej me qenin Pilaf dhe aktoren Tilda Swinton, ndërsa në dedikim e përshkroi nënën si një person jashtëzakonisht të veçantë, një forcë dhe një qenie të veçantë.
Një tjetër pjesë e urimit të Tallulah lidhej me një intervistë që Demi Moore kishte dhënë në vitin 1996 dhe që vajza e saj e kishte parë së fundmi. Gjatë asaj bisede, aktorja kishte rrëfyer se Tallulah po kalonte fazën kur i kundërvihej duke i thënë se nuk ishte ajo që vendoste.
Duke rikujtuar atë intervistë të vitit 1996 dhe periudhën kur i thoshte së ëmës se nuk ishte shefja e saj, Tallulah shpjegoi se sot ndiente të kundërtën. Ajo shkroi se dëshironte sinqerisht dhe me gjithë zemër të mbetej përgjithmonë fëmija i nënës së saj, edhe nëse vetë ishte shefja, dhe e mbylli mesazhin duke i shprehur dashurinë.
Nga festa, vetë ylli i Hollywood-it publikoi në rrjetet sociale fotografi dhe video për ndjekësit e saj. Njëra prej pamjeve e tregonte duke pozuar para tullumbaceve që formonin emrin e saj, kurse në një video tri vajzat dhe mbesa i këndonin këngën tradicionale të ditëlindjes.
Mes surprizave të mbrëmjes ishte një pjatë me biskota, zbukurimet e të cilave paraqisnin fotografi të Moore nga filma të ndryshëm dhe sete fotografike që kanë shënuar rrugëtimin e saj shumëvjeçar në Hollywood.
Në tekstin që shoqëronte publikimin, aktorja u shpreh mirënjohëse dhe falënderoi të gjithë ata që i kishin dërguar urime për ditëlindjen.
Fotografitë dhe mesazhet e vajzave i dhanë kësaj ditëlindjeje karakterin e një feste të veçantë familjare, duke pasqyruar sërish afërsinë dhe lidhjen e fortë që ato ruajnë me nënën e tyre.