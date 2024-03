Deklaratat e Vesës për Heidin dhe Romeon, reagon Neda: “Dëshpëruese”!

Sot në emisionin “Live from Tirana” ishte e ftuar në studio Neda Balluku.

Ajo komentoi lojën e banorëve të shtëpisë dhe trekëndëshin Heidi-Romeo-Vesa.

Mëngjesin e sotëm në ‘Wake Up’ ishte e ftuar ish-banorja e ‘BBV3’, Vesa Smolica, e cila bëri disa deklarata lidhur me çiftin e përmendur më sipër.

Ja si i ka komentuar Neda këto deklarata të Vesës: Ndoqa deklaratat e Vesës sot në “Wake Up” dhe janë deklarata dëshpëruese por shpresoj ta kalojë sepse nuk ia ka fajin Heidi. E gjithë retorika e Vesës ishte rreth Romeos. Vesës i kishte ardhur vakti për të dalë, nëse do të ishte formula e nominimit 2 emra dhe 2 arsye Vesa do të rrinte më gjatë aty brenda sepse askush nuk do e nominonte. Heidi bëri një zgjedhje të goditur që duhej bërë në mënyrë apsolute.