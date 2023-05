Deklarata e fortë e moderatores shqiptare: Ky këngëtar shqiptar më ka kërkuar s*ks, është i lidhur

Moderatorja e njohur e sportit, Sabina Mete ka bërë një deklaratë të fortë e ftuar në emisionin “Natën me Aulonën”. Sabina tregoi se një këngëtar i njohur shqiptar, që vajzat e duan shumë, i ka kërkuar marrëdhënie seksuale.

Moderatorja e ka refuzuar kategorikisht, por shtoi se u habit pasi kishte dëgjuar një intervistë të tij ku shprehej se nuk tradhton kurrë.

“Është një personazh shumë i famshëm në Shqipëri. Kam dëgjuar një intervistë të tij ku tha se nuk tradhton kurrë megjithatë jam paksa skeptike. Ndoshta mund të mos tradhtonte në atë ftesën që më ka bërë mua se nuk i dihet gjërat sesi shkojnë. Në orën 12 të natës nuk ka as çaj as kafe, maksimumi do pish një gotë verë dhe nuk e di çfarë të merr rrjedha më pas. Ky është një këngëtar shumë i famshëm, e njohin të gjithë, megjithatë nuk ka vend për të përmendur emra. Thonë që është i lidhur, por unë nuk jam interesuar, sepse nuk më intereson. Mbase dhe mund t’i kisha dhënë mundësinë për të më njohur, por këto ftesat thjesht për seks nuk janë për mua. Nuk jam nga ato njerëz që provojnë ‘one night stand’ (seks për një natë). Përgjigja ime ka qenë jo. Mendoj kam qenë ndër të paktat vajza që i kam thënë jo sepse është një personazh shumë i dashur nga të gjithë”, tha Sabina.