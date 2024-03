Degradon situata mes Rozës dhe Meritonit: Gorillë, lë femrat shtatzënë dhe ikën, babai im ka vdekur, po djalit tënd…(VIDEO)

Dalja e Fationit nga shtëpia e “Big Brother Vip 3”, ka bërë që Roza t’i kthehet keq Meritonit.

Gjatë darkës pas spektaklit, Roza i thotë Meritonit se kishte vendosur që të mos i fliste më, por me daljen e Fatjonit, do fillojë të merret sërish.

Roza: “S’do të flisja më me gojë, por me ikjen e Fationit me ty do merrem”.

Roza: “Tani do flasim bashkë. A ke të pasme të flasësh me mua”?

Meritoni: “Sa të duash”.

Roza: “Gorillë”.

Debati mes dy konkurrentëve të “Big Brother Vip 3”, ka vazhduar edhe më vonë.

Roza e akuzon Meritonin se “është ai lloj mashkulli që le femrat shtatzënë dhe largohet”.

Meritoni i thotë:“të ketë turp, për fjalët që nxjerr nga goja”.

Roza: “Ai djali yt e ka babanë gjallë. Mua më ka vdekur babai, unë ia ndjej mungesën. Po ai e ndjen mungesën tënde”?

Meriton: “Duhet të të vijë turp”.

Roza: “Po pse nuk po përgjigjesh, pse nuk thua Roza e ke gabim”?

Meriton: “Nuk kam pse të të jap përgjigje”.

Roza Lati: “Se është e vërtetë, se je nga ata çunat që lini shtatzënë lart e poshtë e s’mbani përgjegjësi për atë që bëni”.

Meriton: “Si nuk të vjen turp të nxjerrësh këto fjalë prej goje”?

Roza: “S’mban përgjegjësi dhe vjen këtu dhe ofendon femrat”.

