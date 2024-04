Debat i ashpër mes Romeos, Meritonit dhe Liamit: Reagojnë Donald Veshaj dhe Elgit Doda

Romeo është përfshirë në një debat mjaft të ashpër me Liamin dhe Meritonin, të cilët nuk kanë kursyer me komentet e tyre as Heidin.

Heidi është shprehur që është mire dhe nuk i intereson, ndërsa jashtë shtëpisë, Donaldi dhe Elgiti kanë treguar mbështetjen ndaj Romeos, përmes postimeve në InstaStory.

Në debatet me Meritonin, shpeshherë Romeos i është përmendur familja, veçanërisht vëllai i tij, Mario, për të cilin Meritoni ka thënë me ironi “SuperMario”.

Nisur nga kjo, Donaldi ka bërë një reagim, duke shkruar: “Paska ardhur koha e “burrave” o njerëz, e trimave. Mirë që për këtë djalin e kanë maçin në bark, por me familjen e tij, pse këta trima? Këta “burrat” që bëjnë lojë të fortë me përmendje njerëzish nga jashtë dhe ngacmime të vajzës që ke në krahë. Kjo na qenka trimëria, o trima? Romeo, nuk të dija kaq të duruar! Edhe pak ka ngelur, shpirti”.

Ndërsa Elgiti rikujtoi arrestimin e Liamit Brenda shtëpisë dhe e quajti Meritonin “përndjekës grash”, referuar dramës që ndodhi mes tij dhe Eglës.

“E kush ka ngel për të treguar burrërinë, njëri që u kap nga policia për mashtrim në mes të emisionit, e tjetri që përndjek gratë. E dy që i ngacmojnë tjetrit vajzën që ka në krahë, vetëm për ta nxjerrë nga vetja. Hajde burrëri, hajde”, shkroi ai.