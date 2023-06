Dalin FOTOT, ky është ambienti magjik ku do të martohen Arbana Osmani dhe Eduart Grishaj

Arbana Osmani dhe Eduart Grishaj do të kurorëzojnë dashurinë e tyre këtë fundjavë. Ata kanë zgjedhur të bëjnë një dasmë me 120 persona në Toskana të Italisë.

Ceremonia martesore do të zhvillohet në një kishë shumë të njohur e të veçantë në Itali “Abbey of San Galgano”, një vepër arti e cila mund të vizitohet nga kushdo me një biletë prej 4 Euro. E veçanta e kësaj kishe është fakti që nuk ka tavan.

Abbey of San Galgano është një manastir i themeluar në luginën e lumit Merse midis qyteteve Chiusdino dhe Monticiano, në provincën e Sienës, rajoni i Toskanës, Itali. Aktualisht, muret pa çati të kishës së stilit gotik të shekullit të 13-të janë ende në këmbë.