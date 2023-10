Ç’po ndodh? Oriola Marashi fotografohet në krahët e djalit të Andrea Bocellit (FOTO LAJM)

Oriola Marashi është një ndër vajzat më të bukura dhe modelet më të suksesshme shqiptare.Prej kohësh tashmë ajo bashkëpunon me Guess. Oriola ka publikuar në Insta story fotot me djalin e këngëtarit të famshëm italian Andrea Bocelli, duke i shoqëruar postimet me këngën e tij “Cuando me Enamoro”.

Dyshja dukeshin mjaft të afërt me njëri-tjetrin në setin fotografik.

Ndërkohë që modelja ka falenderuar Matteon pasi ai e ka bërë të ndihet mjaft mirë me prezencën e tij.

“Do të doja t’ju falënderoja që jeni një artist i vërtetë dhe që më keni bërë të ndihem kaq mirë në praninë tuaj”- ka shkruar modelja.