Charles shënon 78-vjetorin në emisionin e Elton John, humori për moshën sjell të qeshura

Pjesëmarrja në “Rocket Hour”, emisioni muzikor radiofonik i Elton John, ishte mënyra e veçantë që Mbreti Charles zgjodhi për të festuar 78-vjetorin e lindjes. Biseda me këngëtarin e famshëm u shoqërua me batuta, mes të cilave edhe një referencë ndaj hitit të tij “I’m Still Standing”.
Humori nisi teksa Charles solli në kujtesë daljen e Elton John në skenë në vitin 1986, gjatë koncertit për 10-vjetorin e organizatës. Sipas mbretit, ajo performancë kishte mbetur e paharrueshme për këdo që e kishte ndjekur nga afër.
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Duke iu referuar titullit të këngës, Charles tha se, edhe pasi kishin kaluar 40 vjet nga ai koncert i jashtëzakonshëm, si ata, ashtu edhe organizata, vazhdonin të qëndronin në këmbë.
Elton John e priti komentin me humor, duke ia kthyer se ai tashmë vazhdonte të qëndronte ulur. Mbreti e çoi më tej shkëmbimin e batutave, duke shtuar se herë pas here u binte edhe ndonjë pjesë dhe se ky ishte një problem i tmerrshëm që sillte plakja.
Përveç bisedës me nota humori, Charles prezantoi për dëgjuesit edhe disa këngë me rëndësi të veçantë për të, të lidhura me rrugëtimin 50-vjeçar të King’s Trust.
Një vend të veçantë në këtë përzgjedhje zuri “All You Need Is Love” e The Beatles. Duke shpjeguar zgjedhjen, mbreti ngriti pyetjen se çfarë mund të kishte më shumë kuptim sesa dashuria.
Kjo këngë i kujtoi atij edhe interpretimin në “Party at the Palace”, koncertin e organizuar me rastin e Jubileut të Artë të nënës së tij, Mbretëreshës Elizabeth II. Në atë performancë u bashkuan figura të njohura të muzikës, përfshirë Paul McCartney, Rod Stewart, Joe Cocker, Phil Collins, Brian May dhe Eric Clapton.
Në listën e mbretit bënte pjesë gjithashtu “Giant”, nga Calvin Harris dhe Rag’n’Bone Man. Me këtë përzgjedhje, Charles synonte të nënvizonte se ata që kanë ecur përpara nesh mund të shërbejnë si burim force dhe frymëzimi.
Ndër këngët e zgjedhura ishte edhe “In the Air Tonight” e Phil Collins, përmes së cilës mbreti shprehu vlerësimin për përkrahjen që këngëtari i ka dhënë vazhdimisht organizatës.