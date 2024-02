Çfarë po ndodh mes Justin dhe Hailey? Babai i saj ngre dyshimet për ndarje

Stephen Baldwin ngriti disa shqetësime për fansat pasi iu kërkoi atyre lutje për vajzën e tij Hailey Baldwin-Bieber dhe dhëndrin Justin Bieber pa specifikuar se për çfarë.

Aktori i “Usual Suspects” ripostoi një video në Instagram ku shfaqej një video e Bieber duke kënduar këngën “I Could Sing of Your Love Forever” ndërsa luante në kitarë. Fillimisht videoja u postua nga misionari Victor Marks.

“Të krishterë, ju lutemi, kur mendoni për Justin & Hailey, merrni një moment për të bërë një lutje të vogël që ata të kenë mençuri, mbrojtje dhe t’i afrohen Zotit,” shkruante videoja e postuar më 26 shkurt.

“Ka sfida të veçanta me të cilat përballen njerëzit e famshëm me shikueshmëri të lartë… Kështu që pavarësisht nga gjërat materiale ose vlerësimet, ata shpesh përballen me një luftë shpirtërore që është intensive dhe kërkon të mbysë besimin, martesën dhe jetën e tyre në përgjithësi,” thuhet në mbishkrimin shoqërues.