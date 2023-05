Bunker i Luftës së Dytë Botërore? Fansat “kryqëzojnë” çiftin e famshëm për shtëpinë 200 milionë dollarë (FOTO LAJM)

Fansat e çiftit të famshëm, Beyonce dhe Jay-Z, u shokuan javën e kaluar kur morën vesh çmimin marramendës që ata kishin shpenzuar për të blerë një shtëpi luksoze në Malibu.

Rezidenca e tyre ka kushtuar plot 200 milionë dollarë, duke thyer kështu një rekord të shitjes së shtëpive në Kaliforni në këtë proces.

Duke pasur parasysh shifrën e lartë që është blerë kjo pronë, nuk do të thotë se të gjithë përdoruesit e mediave sociale e pëlqejnë atë. Shtëpia në fjalë është projektuar nga 81-vjeçari Tadao Ando, një arkitekt fitues i çmimit Pritzker, i cili është ndër emrat më të respektuar të disiplinës.

“E gjithë sharmi i një qendre të zbrazët të shpërndarjes Costco. Ata mund të kishin blerë një burg pasi duket identik. Edhe paratë e kursyera!”, shkruajnë disa komentues.

Përhapja e re e familjes SoCal qëndron në 8 hektarë në enklavën e famshme të pasur të plazhit. Me një sipërfaqe masive 42,000 metra katrorë, ata e blenë atë nga Bill Bell, i cili është një nga koleksionistët më të mëdhenj të artit në botë.

Të enjten, Wall Street Journal raportoi se shtëpitë e projektuara nga Ando, i cili është me qendër në Osaka, Japoni, janë jashtëzakonisht të rralla me ndjekës të kultit. E sapo popullarizuar në grupin e listës A, me klientelë që përfshin edhe Kim Kardashian dhe ish-bashkëshortin e saj Kanye West, ka më pak se 20 rezidenca të dizajnuara nga Ando në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

West kishte synuar ta blinte vetë këtë shtëpi në Malibu vitin e kaluar për një shumë më të lartë, derisa sjellja e tij e çuditshme dhe komentet antisemitike i prishën të ardhurat e tij.

Gazeta shtoi se, për shkak të kontaktit të famshëm të Andos me betonin e përforcuar arkitekturor, ndërtimi tenton të jetë shumë më i shtrenjtë se ai i një shtëpie të zakonshme dhe klientët duhet të bëjnë përpjekje të mëdha për të parë produktin përfundimtar deri në përfundim. Bell dhe gruaja e tij Maria kaluan 12 vjet duke ndërtuar shtëpinë e tyre tashmë të dikurshme.

Por mjeshtëria e një njeriu duket se është pikëllimi i syve të një njeriu tjetër, të paktën në “Twitter”.

“Ata me të vërtetë shpenzuan 200 milionë dollarë për muret e burgut. Bunkeri i Luftës së Dytë Botërore?”, shkruan dikush në rrjetet sociale.