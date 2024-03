Billie Eilish bën histori në ndarjen e çmimeve, fiton Oscar-in e dytë për “Këngën më të mirë”

Billie Eilish bëri histori në ndarjen e çmimeve “Oscar” teksa fitoi Oscar-in për këngën më të mirë origjinale “What Was I Made For?” për filmin “Barbie”.

Këngëtarja 22-vjeçare dhe vëllai i saj Finneas O’Connell, 26 vjeç, morën nderin gjatë ceremonisë së së dielës pasi performuan këngën e tyre në shfaqje.

Është Oscar-i i dytë që dyshja marrin çmimin pasi fituan ‘këngën më të mirë origjinale’ në 2022 për melodinë e temës së James Bond, “No Time to Die”, shkruan DailyMail.

Si rezultat, Billie u bë personi më i ri ndonjëherë që fitoi më shumë se një çmim Oscar, me Finneas-in i dyti më i riu.

Fitorja e tyre pasoi nga një spastrim i suksesshëm i këtij sezoni çmimesh, duke e bërë Billien gruan e parë që ka fituar ndonjëherë “Triple Crown”, një Oscar, një Grammy dhe një Golden Globe për muzikën e filmit, dy herë.

What was I made for? ishte kundër këngës tjetër të “Barbie”, “I’m Just Ken”, (Ryan Gosling), si dhe “It Never Went Away” e “American Symphony”, “The Fire Inside e Flamin’ Hot” dhe “Wahzhazhe” të “Killers of the Flower Moon”.