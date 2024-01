“Big Brother Vip”/ Sara kërcënon Gabrielin, ҫfarë ka ndodhur?

Në debatet e “BBV”, janë përfshirë Sara dhe ish-futbollisti i Partizanit Gabriele Mezini. Diskutimet fillimisht kanë nisur mes Sarës dhe banorëve të shtëpisë për punët e shtëpisë, pasi kjo e fundit prej 3 ditësh ka refuzuar t’i bëjë.

Një prej banorëve që është përfshirë në debat ishte dhe Gabriele, ku Sara i thotë, “më ke thënë se kishe simpati për mua dhe ma tregove në dhomën e rrëfimit”.

Debati degradoi kur Gabriele ia ktheu se, “po ngatërron shumë gjëra, po ngatërron…me dollarin”.

Sara e nxehur e kërcënon, se ai është njësoj si Klodian Duro dhe kushurinjt e presin te dera.

Një pjesë nga biseda:

Sara: “Gabriele një ditë është i pasionuar pas meje, një ditë pas…”.

Gabriele: “Ti ngatërron shumë gjëra..ngatëron me dollarin”.

Sara: “Ça ngatërroj unë me dollarin? E di sa kushërinj kam unë aty te dera sa të dalësh ti? Me atë me dollarin…kujdes.. Na ngatërron atë me dollari…”.

Gabriele: “Ti me kërcënove mua, më the si Klodian Duro”.

Sara: “Ate me dollarin bëj kujdes, S’kam asnjë kushëri femër unë, të dera rrin ata..s’të lenë as deri në Tiranë”.

Gabriele: “Nuk merrem me ty, unë kam respekt për femrat”.

Sara: “Të pash dje, si Klodi edhe ti”.

Gabriele: “Si e përmend”.

Sara: “Si Klodi edhe ti, si Klodi…O Gabriele une nuk ngacmoj asnjeri, ama ty nëse të futem të ha për mëngjes. Për atë zot lart ty të ha për mëngjes. Për mëngjes të ha, kunjë dhëmbësh je…”.

Gabriele: “Nuk të shoh fare, je si hije”.

Sara: “Unë si hijë?! Sa ndikim kam unë në shtëpi, të kesh ti…”.