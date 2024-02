Bardhi flet pasi i dha fund lidhjes me Sarën: Duhej të më kishe kërkuar falje

Dy konkurrentët e Big Brother Vip 3, Bardhi dhe Sara, i kanë dhënë fund lidhjes me njëri-tjetrin, dhe në një diskutim me Artën në dhomën e gjumit, këngëtari ka sqaruar versionin e tij sesi erdhi puna deri te ndarja.

Bardhi u shpreh se Sara e ka cilësuar njeri të keq dhe mos mirëkuptues dhe kjo e fundit e ka lënduar tej mase, duke thënë se ishte po kjo arsyeja pse ka shpërthyer duke i numëruar të gjitha gjërat për të cilat e ka toleruar.

Ndër të tjera Bardhi tha se ka qenë me nerva kur ka debatuar me Sarën. Ai tha se nëse flet kur nuk është momentin, mund të thotë gjëra që nuk duhen.

Bardhi: Ne u kapëm për një sen shumë banal, pa lidhje. Për një sen që e tha, unë i thashë jo s’është, për një përson. Është tha, se mu kujtua. Ok, gjeje vetë më tha. Edhe i thashë ti po më lë vetëm mua në këtë situatë që po më sheh shumë në siklet, imagjino në një situatë më të madhe. Edhe ika. Më thirri, por nuk u ktheva. Më tha ti bëre gabim që s’u ktheve. Duhej të më kishe kërkuar falje. Unë i thashë ti bërë gabim që më le vetëm, sepse kur më le vetë ma përmende se të ndihmove. Pastaj nuk folëm gjithë ditën dhe më tha të flasim në darkë. I thashë të flasim nesër, pastaj më tha jo ti s’flet kurrë. Unë nuk flas kur nuk është momenti me fol, edhe më detyroi të flas dhe unë iu qasa keq sepse nuk ishte momenti. Edhe më vazhdoi duke më thënë ti je njeri i keq, manipulues dhe mos mirëkuptues. Ok i thashë unë jam mos mirëkuptues dhe ndaj ex-it që të ka ardhur këtu. Më ka thënë do flas me të, i kam thënë shko fol, rri me të sa të duash.

Tjetra te shtatzënia, ka kaluar ok vazhdo. Edhe tjetra, vazhdo, ka ndodhur, u kry. Por ku më tha mos mirëkuptues se një mashkull shqiptar e ka shumë problem me ia anashkalu gjitha këto. 90% nuk do t’i kishin mirëkuptuar. Unë po t’i mirëkuptoj dhe po më thua s’je mirëkuptues. Kjo më pengoi për këtë arsye e ceka për me dal diku tjetër. S’ia kam përmend kurrë dhe as do t’ia kisha përmend. Por, qysh mund me qenë mirëkuptues kur kam qenë tolerant.

Ne jemi zënë çdo ditë. Dashuri dhe lidhje pa debat nuk ka, por jo ta eskalosh. Gjithë ky mirëkuptim dhe po më nxjerr mua…çfarë i bie kjo, kur nuk e kam ndaluar në asgjë. Jo në aspektin e keq, por me i tregu principet, të shihet nëse bën sakrificë për lidhjen.

Kur i kërkoj qetësinë, hajde folim më vonë. Po folëm në atë moment, e bëjmë m*t të dy. Tani, a duam ta mbajmë apo ta humbim. Nëse duam ta humbim hajde flasim kur të jemi të dy me nerva. Mbrëmë isha në momentin më të keq, më erdhi mbrapa, i thashë pse erdhe ik. Foli dhe fola dhe unë, normal që fola. I thashë je lojtare, e fitove Big Brotherin, bravo. Nëse më nxjerr nga kontrolli, prit gjithçka. Me më thënë njeri i keq, çfarë kam bërë unë. E gjithë shtëpia më ka thënë kujdes!