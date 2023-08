Beniada nis përgatitjet për tu futur në botën e muzikës

Beniada Nishani ka nisur punën për projektin e saj muzikor. Përmes disa fotove të postuara në “Instagram”, modelja tregon se ndodhet në një studio muzikore.

Ajo nuk ka ndarë më shumë detaje, as nga data e publikimit e as se me cilin do bashkëpunojë.

Kujtojmë se Beniada ka zbuluar më parë se do i futet edhe botës së muzikës. Ajo ka treguar se do hëjë një këngë në bashkëpunim me një këngëtare të njohur, emrin e të cilës nuk e ka zbuluar.

“Kam një projekt muzikor shumë të bukur, ju e dini që Beni vdes për muzikën, nuk jam kengetare, por do mundohem t’ju buzëqesh”- ka thënë ajo kohë më parë.