“Bëjnë fëmijë për interes”, e afërmja e Kiara Titos i kthehet Zhaklinës: Ti ta shpif

Kur të gjithë po uronin Kiara Titon dhe Luiz Ejllin për lajmin e ëmbël që ndanë ditën e sotme, një InstaStory i Zhaklinës tronditi ndjekësit.

“Shumica e fëmijëve në vendin tonë lindin për interes, status, frikë, nevojë, por jo dashuri. E trishtë.“, shkruan Zhalin Lekatari.

Deri tani as Kiara as Luizi nuk kanë reaguar në lidhje me këtë shkrim të Zhakut, por shoqja e moderatores Liesa nuk ia ka kursyer dy fjalë opinionistes.

“Ekziston një vend në ferr pë rata që komentojnë negativisht për një grua shtatzënë. Ti ta shpif. Gjumë të ëmbël,”-shkruan Liesa në Instagram.