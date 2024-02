Bebe Rexha humb personin e zemrës

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha, ka ndarë një lajm të hidhur me fansat, ku me anë ë një postimi të shpërndarë në “InstaStory”, artistja zbulon se i ka ndërruaj jetë halla.

Bebe Rexha, e njohur për lidhjen e ngushtë dhe të veçantë që ka pasur me anëtarët e familjes së saj, ka ndarë me ndjekësit e saj një mesazh prekës për të ndjerën.

“Pusho në paqe halla. E kemi quajtur Hallushe”, ka shkruajtur ajo.

Ajo thekson rolin e rëndësishëm që halla ka luajtur në jetën e saj:

“Fjalët nuk mund të përshkruajnë se sa e dashur ka qenë. Faleminderit për çdo moment që kemi ndarë bashkë. Faleminderit shumë që më ke treguar se si është të duash. Të dua shumë, pusho në paqe”.