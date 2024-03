Bebe Rexha arrin 14 miliardë dëgjime në Spotify, bëhet zyrtarisht këngëtarja e 23-të më e dëgjuar në planet

Këngëtarja me famë ndërkombëtare, Bebe Rexha, ka theksuar përsëri emrin e saj si një nga artistet më të ndjekura, duke arritur një rekord mahnitës prej 14 miliardë dëgjimeve në Spotify, platforma muzikore më e madhe në botë.

Lajmi i arritjes së saj u zbulua nga vet këngëtarja përmes një njoftimi në InstaStory.

Postimi përmbante një citim që njoftonte: “Bebe Rexha ka tejkaluar shifrën e 14 miliardë dëgjimeve nga të gjitha këngët e saj. Ajo është artistja e 23-të femër më e dëgjuar në këtë platformë”.

Bebe Rexha, e cila rrjedh nga një familje shqiptare nga Maqedonia e Veriut, ka qenë në qendër të vëmendjes së industrisë së muzikës që nga debutimi i saj në skenën botërore. Me një zë unik dhe talent në shkrimin e këngëve, ajo ka sjellë hite të pandalshme që kanë pushtuar listat muzikore botërore.

Disa nga këngët e saj më të dalluara përfshijnë “I’m Good (Blue)”, “Me, Myself and I”, “Meant To Be”, dhe “I’m A Mess”, të cilat jo vetëm që e kanë bërë një emër të njohur në muzikë, por gjithashtu kanë kontribuar në një numër të jashtëzakonshëm dëgjimesh.

Ky sukses i fundit në Spotify e vendos Rexhën në një kategori të veçantë artistesh femra, duke i dhënë një vend të merituar mes 23 femrave më të dëgjuara në këtë platformë. Suksesi i saj është dëshmi e një karriere që vazhdon të lulëzojë dhe të zgjerojë rrugëtimin e saj artistik me çdo këngë të re.

Shikueshmëria dhe ndjekja e madhe që Bebe Rexha gëzon në Spotify është një tregues i pasionit dhe përkushtimit të saj ndaj muzikës, e cila ka arritur të prekë zemrat e miliona dëgjuesve anembanë globit.

Të arriturat e saj janë një frymëzim jo vetëm për artistët në ngritje, por edhe për komunitetin shqiptar, i cili e sheh Rexhën si një ambasadore e kulturës dhe talentit shqiptar në arenën botërore.