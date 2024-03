Bastet ‘online’ të Eurovisionit nxjerrin Kroacinë si fitues të mundshëm të edicionit të sivjetmë

Që nga përzgjedhja për këngën që do të përfaqësojë Kroacinë në ‘Eurovision’ dhe fitorja e Baby Lasagna, bastet online parashikojnë sukses për fqinjët kroatë dhe duket se me afrimin e konkurrencës, shanset e tyre sa vijnë e rriten.

Në faqen e Eurovision World, në tabelën që parashikon fituesin e ‘Eurovision Song Contest’, në vendin e parë është Kroacia, e cila ka rritur avantazhin e saj ndaj Ukrainës, e cila është e dyta, shkruan Klix.

Javën e kaluar, pasi të gjitha vendet pjesëmarrëse njoftuan se kush do të përfaqësonte Kroacinë, prezantuesit parashikuan një shans prej 15 për qind për të fituar, dhe këtë javë Baby Lasanga ka një shans katër për qind më të lartë.

Katër vendet e para në tabelë mbetën të pandryshuara në krahasim me versionin e javës së kaluar dhe të dytët janë përfaqësueset ukrainase Alyona Alyona & Jerry Heil me 12 për qind shanse, që është një për qind më pak se më parë.

E ndjekur nga Italia dhe Angelina Mango me këngën “La Noia”, shanset e së cilës ranë me tre për qind, e ndjekur nga Zvicra me nëntë për qind.

Marko Purišić ose Baby Lasagna mori 247 pikë nga publiku dhe gjithsej 74 pikë nga juria në finalen e Dora, pra në Eurovisionin kroat.

Menjëherë pas publikimit, kënga e tij u bë hit, ndërsa ditët e fundit është shpërndarë edhe nga fansat e Eurovisionit, të cilët e krahasojnë shpesh me përfaqësuesin e vitit të kaluar të Finlandës, artistin Kaaria.

Konkursi për këngën më të mirë të edicionit të 68-të të ‘Eurovision’-it do të mbahet në Suedi në ‘Malmo Arena’ më 7, 9 dhe 11 maj, pasi përfaqësuesja e tyre Loreen fitoi vitin e kaluar në ‘Eurovision 2023’