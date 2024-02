Arbër Hajdari i ashpër me banorët, i krahason me edicionet e tjera: A ka ndonjëri prej jush strategji…

Një debat mes Julit dhe Artës ka nxitur opinionistin Arbër Hajdari të bëjë disa kalkulime të tijat, për të mbërritur në konkluzionin se në Big Brother këtë sezon të tretë nuk ka grupe dhe nuk ka as lider.

Ish-lojtarët e Bigut që rezultuan të suksesshëm, tha Hajdari, kanë ditur të ndajnë emocione me publikun, kanë ditur të luajnë, kanë ditur të krijojnë aleanca, kanë ditur të krijojnë grupe, kanë ditur të nominojnë, pra kanë qenë lojtarë të zgjuar.

A ka ndonjëri prej jush që ka ndonjë strategji brenda formatit për të fituar çmimin e madh apo keni hyrë në llixha, pyet Arbri.

A ka grupe brenda shtëpisë?

Arbri: Në Shtëpi nuk ka grupe dhe nuk ka as lider, se ndoshta mund t’u ketë mbetur mendja te 3 të preferuarit para një jave. Ata nuk kanë as strategji. Ndoshta ata që mendojnë se janë lidera brenda shtëpisë, që unë e di se kush janë, për mua nuk janë as liderë dhe nuk kanë as strategji.

