Biznesi i stilistes kosovare Albina Dyla po përballet me ankesa të shumta nga stafi i saj, të cilët raportojnë vonesa në pagesat e pagave dhe shkelje të të drejtave themelore të punës. Gazeta Insajderi njofton se Inspektorati i Punës ka zhvilluar 12 inspektime në këtë ndërmarrje pas sinjalizimeve të punonjësve, ndërsa flitet edhe për borxhe të konsiderueshme ndaj firmave vendase.
Kompania e Albina Dylës, e njohur për fustanet e saj dhe aktivitetin në tregjet e huaja, është vënë nën vëzhgim pas publikimit të informacioneve për mospërmbushjen e detyrimeve ndaj personelit.
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Sipas gazetës Insajderi, punëtorët kanë ngritur zërin për pagesa që u janë mbajtur me vonesë, si dhe për mungesë respektimi të të drejtave që lidhen me lejen e lindjes dhe pushimin shëndetësor.
Këto pretendime kanë shtyrë Inspektoratin e Punës të ndërhyjë, duke kryer gjithsej 12 vizita kontrolli në ambientet e kompanisë.
Përtej shqetësimeve për kushtet e punës, raportimi ka hedhur dyshime edhe mbi shëndetin financiar dhe aftësinë e biznesit për të vijuar veprimtarinë.
Sidoqoftë, mungojnë të dhënat fiskale apo dokumentet zyrtare që do të vërtetonin se firma është në gjendje falimentimi.
Albina Dyla është një figurë e spikatur në botën e modës kosovare dhe aktiviteti i saj tregtar ka tërhequr vëmendje edhe për shkak të prezantimit të produkteve në tregjet ndërkombëtare.
Në të kaluarën, edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka komentuar punën e kësaj kompanie.
Zhvillimet e fundit kanë vënë në pikëpyetje zbatimin e ligjeve të punës dhe përgjegjësinë e punëdhënësit ndaj të punësuarve.