Aktivistja e njohur suedeze Greta Thunberg ka dalë sërish në mbështetje të protestuesve shqiptarë, duke marrë pjesë sot në tubimin kundër qeverisë Rama në kryeqytet.
Në fotot e shpërndara, Thunberg shfaqet në Tiranë, teksa në sfond bie në sy shkrimi “28-29 Nëntor”, që i referohet protestave kombëtare të planifikuara për këto data në Tiranë.
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Në një deklaratë të mëparshme për News24, ajo u shpreh se vëmendja ndërkombëtare është e përqendruar te ngjarjet në Shqipëri. Ajo theksoi rezistencën e qytetarëve dhe veçanërisht vrullin e të rinjve që vazhdojnë të dalin në rrugë.
Pjesëmarrja e saj në protestë përforcon qëndrimin publik të Thunberg në favor të qytetarëve që po i bashkohen demonstratave kundër ekzekutivit.