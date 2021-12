Aktori i njohur përballet me problemet e para pas akuzave për sulm seksual

Aktori Chris Noth nuk do jetë më pjesë e dramës se CBS, The Equalizer pas abuzimit për ngacmim seksual ku një grua tjetër e akuzoi aktorin.

Ku edhe dy gra të tjera me pseudonimin Zoe dhe Lily rrëfejn per Hollyëood Reporter që ishin abuzuar seksualisht nga aktori i “Sex and The City”. “Chris nuk do xhirojë me episode të tjera për serialin, në fuqi menjeher”, tha Universal television.

Aktori i ka mohuar akuzat duke thën: Akuzat kundër meje të bëra nga individë që kam takuar vite, madje dhe dekada më parë janë kategorikisht të rreme. Këto histori mund të kenë qenë nga 30 vjet ose 30 ditë më parë – jo gjithmonë do të thotë jo – kjo është një vijë që nuk e kalova.

Takimet ishin konsensuale. Është e vështirë të mos vihet në dyshim koha e shfaqjes së këtyre historive. Nuk e di me siguri pse po dalin në sipërfaqe tani, por e di këtë: unë nuk i kam sulmuar këto gra,” tha Noth në një deklaratë të fundit.