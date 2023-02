Çudira shqiptare, jemi vendi i parë në botë për personat e shpallur në kërkim ndërkombëtar

E besoni ose jo, Shqipëria mban një rekord që vështirë se do të thyhet ndonjëherë nga një vend normal. Ne zemë vendin e parë në botë për persona të shpallur në kërkim ndërkombëtar në Interpol.

Por a do të thotë kjo se kemi më shumë persona se vende të tjera që kanë kryer krime të rënda si vrasje, terrorizëm apo trafik droge? Jo.

Mbajmë vendin e parë për shpallje në kërkim ndërkombëtar për motive qesharake. Si shembull: Për ndërtim pa leje (sillni në kujtesë plakën e gjorë nga Narta, nëse do të ikte në Greqi, sigurisht sot do të ishte në listën e Interpolit), apo edhe për 4 gram kanabis do të hynte në po të njëjtën listë të zezë. Më e bukura është se kemi bërë edhe konsultim kombëtar mbi nevojën e legalizimit të kanabisit për qëllime mjekësore, për vjedhje energjie, vjedhje tapeti, për drejtim automjeti pa patentë, etj.

Për çdo person që kryen këto krime të “rënda” nis jo thjesht një hetim i zakonshëm.

Në parantezë: Si veprohet në vende të tjera para se të nisë një hetim. Thesht bëhen disa pyetje të thjeshta.

-Sa është dëmi?

-Sa rikuperojmë?

-Sa kushtojnë kapacitetet materiale e njerëzore për këtë hetim?

Në varësi të përgjigjeve vendoset nëse do të nisë hetimi apo jo.

Mungesa e këtyre pyetjeve na çon në rastin e mëposhtëm që më shumë sesa dosje prokurorie do të përbënte interes për rubrikën “Çudira Shqiptare”.

Viti 2019

Personi në kërkim A. B

Akuza: Neni 137 i kodit penal vjedhje energjie.

Dëmi i shkaktuar 21 mijë lekë.

Personi në kërkim arrestohet në Athinë.

Dërgohen dy specialistë të Interpol Tirana