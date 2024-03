Politico: Giorgia Meloni planifikon të udhëheqë Europën dhe të rivendosë marrëdhëniet me Trump

Nga Nicholas Vinocur, Hannah Roberts dhe Jacopo Barigazii, Politico

Kur Giorgia Meloni mori pushtetin për herë të parë në Itali në vitin 2022, elitat perëndimore kishin dyshime për një kryeministre që dikur kishte shpallur admirim për fashizmin.

Megjithatë, dy vjet përpara, politikanja e ekstremit të djathtë ka korrur një sukses politik.

Ajo ka bindur liderët perëndimorë për mbështetjen e saj të patundur për Ukrainën në luftën e saj kundër Rusisë, ndërkohë që ka vënë në lëvizje respektin e saj në një pozicion udhëheqës midis forcave të krahut të djathtë të Europës.

Ishte presioni nga Meloni, midis udhëheqësve të tjerë të krahut të djathtë, që e detyroi Brukselin të hiqte kufizimet e planifikuara për përdorimin e pesticideve dhe të zvogëlonte paketën e tij klimatike.

Ishte gjithashtu presioni nga Meloni, në një masë të madhe, që ndryshoi qëndrimin e Europës ndaj migracionit nga i fokusuar në azilin dhe rishpërndarjen midis shteteve të BE-së, drejt pagesës së vendeve të treta për të mbajtur emigrantët jashtë kufijve të bllokut.

Dhe ajo vazhdon të ushtrojë një ndikim të qetë, por të fuqishëm mbi politikanët kryesorë të BE-së si Presidenten e Komisionit Europian Ursula von der Leyen.

Të dielën, Meloni do të udhëtojë në Egjipt për të qëndruar përkrah von der Leyen teksa ajo nënshkruan një marrëveshje migracioni sipas së cilës BE do t’i paguajë Kajros deri në 7.4 miliardë euro për të mbështetur financat e qeverisë dhe për të frenuar migracionin.

Në shenjë të ndikimit dhe rolit kyç të Melonit në formësimin e trajektores së BE-së drejt një zhvendosjeje djathtas drejt migrimit dhe mbështetjes politike të von der Leyen.

Në qershor, europianët do të votojnë për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre.

Kryeministrja italiane është gati të bëhet liderja shpirtërore e këtij blloku, duke e shtyrë Brukselin drejt çdo gjëje, nga politika e migracionit te Marrëveshja e Gjelbër, një paketë ambicioze e legjislacionit për klimën.

Kundërshtarët në Itali paralajmërojnë gjithashtu se qeveria e Melonit po përdor një fushatë kundër nënave surrogate për të gërryer në heshtje të drejtat e LGBTQ+. ”

Në nëntor, votuesit amerikanë do të zgjedhin mes presidentit aktual Joe Biden dhe ish-presidentit Donald Trump. Nëse e para mbizotëron, Meloni mund të çojë përpara një marrëdhënie që Shtëpia e Bardhë dhe zyra e saj e përcaktojnë si “pozitive”.

Nëse është Trump, ajo mund të fitojë disa muaj përpjekjesh diskrete për të fituar të drejtën e MAGA-s, duke u bërë një aleate evropiane më pak toksike se Viktor Orbán i Hungarisë, një lloj Maggie Thatcher me Ronald Reganin e tij.

“Ajo është deri tani politikania më e afërt me Trump në Itali”, tha Marco Damilano, një analist politik italian.

“Dhe në nivelin europian, qeveria e saj do të ishte më e pozicionuara” për të ndërtuar lidhje me administratën Trump.

Pavarësisht humbjes së fundit zgjedhore në Sardenjë, vlerësimi i miratimit të Melonit, 41 për qind mbetet tepër e lartë për një kryeministër italian pas dy vitesh në detyrë.

Por lind pyetja, a do t’i qëndrojë Meloni besnike kampit pro-ukrainas, pro NATO-s në rast se Trump kthehet në Shtëpinë e Bardhë?

Tani për tani, Meloni po tregohet veçanërisht e aftë në traditën diplomatike italiane për të luajtur me të dyja palët.

Në vend që të bëhej një grabitqare si Orban, Meloni ka ushtruar ndikim në rritje mbi politikën e BE-së gjatë dy viteve të fundit.

Trump apo Biden?

E pyetur për të përshkruar rezultatin e tij të preferuar për zgjedhjet presidenciale në SHBA, Nicola Procaccini, e cila bashkë-drejton fraksionin e Melonit në Parlamentin Europian, tha: “Shpresojmë që Trump të fitojë”, por më pas menjëherë ndryshoi deklaratën e saj duke thënë se padyshim që Giorgia ka një marrëdhënie shumë të mirë me presidentin e Shteteve të Bashkuara, Joe Biden”.

Kampi i Melonit nga njëra anë, po bën shumë për të siguruar që kredencialet e saj pro Ukrainës dhe NATO-s të jenë pa probleme, duke përfshirë udhëtimin në Kiev në përvjetorin e dytë të pushtimit të Rusisë në shkurt dhe pritjen e një mbledhjeje të veçantë, të fokusuar në Ukrainë, të vendeve të G7-ës. të njëjtin muaj.

Nga ana tjetër, ajo po bën çmos për t’iu drejtuar republikanëve anti-ukrainas MAGA, duke ndërtuar lidhje me kampin e Trump falë anëtarëve me bazë në Florida të partisë së saj të djathtë, Vëllezërit e Italisë.

“Si udhëheqëse e një ekonomie të madhe europiane, ajo do të ishte pika e referencës për Trump në Europë,” argumentoi Andrea di Giuseppe, një ligjvënës i Brothers of Italy me bazë në Amerikën e Veriut, i cili është përgjegjës për kontaktin me republikanët amerikanë.

Marrëdhënia e Melonit me Trump sigurisht që do të thellojë dyshimin midis aleatëve më të vendosur të Ukrainës në Europë për pozicionin e saj afatgjatë, veçanërisht pasi kryeministrja italiane u ankua nëntorin e kaluar për “lodhjen e Ukrainës”, pavarësisht se më vonë tha se ishte shaka.

Por mes një përplasjeje midis Brukselit dhe Hungarisë për ndihmën për Ukrainën, ishte Meloni ai që ndihmoi për të bindur Orbanin të nënshkruante një paketë ndihme prej 50 miliardë eurosh për Ukrainën.

Nëse von der Leyen merr votën për një mandat të dytë, ajo ka shumë të ngjarë të ketë të bëjë me një Parlament Europian ku, sipas sondazhit të POLITICO, partitë e krahut të djathtë do të fitojnë dukshëm më shumë vende dhe ku Meloni ka të ngjarë të luajë një rol vendimtar.

Ndikimi i Melonit në çështjet e BE-së duket se do të rritet, jo të tkurret, në muajt e ardhshëm.