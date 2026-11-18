Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë njoftoi se më 17 nëntor 2026, rreth orës 22:30, në Kumanovë, në vendin e quajtur “Nyja e NATO-s”, është arrestuar A.I., 29 vjeç, nga Shkupi.
Ndërhyrja u krye nga punonjës policie të Stacionit Policor për Mbikëqyrje Kufitare Sopot, pranë Qendrës Rajonale për Çështje Kufitare Veri.
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Gjatë kontrollit të automjetit të udhëtarëve “Volkswagen Golf” me targa të Shkupit, të cilin e drejtonte i ndaluari, u gjetën pesë emigrantë nga Nepali.
Sipas MPB-së, personi u mbajt në stacionin policor, ndërsa emigrantët u dërguan në Qendrën e Pranimit për të Huaj në Shkup. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të vijojë kallëzimi përkatës.