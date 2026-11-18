Rrahman Hoti, personi i dyshuar për vrasjen në Suharekë, mendohet se kishte vrarë bashkëshorten e tij më 8 nëntor të vitit 20211.
Bëhet e ditur se për këtë rast atij i ishte dhënë dënimi prej 19 vitesh burgim.
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Më pas, shteti zviceran e kishte dëbuar Hotin dhe ai ishte rikthyer në Kosovë.
Tashmë ai do të përballet me drejtësinë në Kosovë për të njëjtën vepër penale.
Nga informacionet e para, Hoti e ka vrarë sot S.Dakaj në një parking në qytetin e Suharekës, pas një konflikti që mendohet se ka nisur për shkak të parkimit.
Ai fillimisht u largua nga vendi i ngjarjes, por u vu në pranga si rezultat i ndërhyrjes së policisë.
Detajet e reja pritet të bëhen të ditura në vijim.