Zajkova akuzon qeverinë: Miliona për shpenzime partiake e sondazhe, por jo për studentët dhe mbrojtjen e grave

Kryetarja e PLD-së, Monika Zajkova, akuzoi qeverinë se gjen miliona për shpenzime partiake dhe marketing, ndërsa thotë se nuk ka para për studentët dhe mbrojtjen e grave.
Në emisionin “Argument”, Zajkova, e cila është edhe deputete, u shpreh se Maqedonia ka burime të mjaftueshme për t’u bërë një vend i rregullt dhe i begatë. Sipas saj, para për gjithçka do të kishte nëse rivendosej rendi, funksiononte një sistem ndëshkimi dhe fondet e marra nga populli ktheheshin në buxhet.
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Duke folur për protestat e studentëve dhe subvencionin prej vetëm 140 denarësh për një vakt, ajo e quajti jashtëzakonisht cinike që qeveria t’u japë të rinjve mësime mirësjelljeje, ndërkohë që, sipas saj, shkel ligjet e veta. Zajkova tha se PLD-ja ka ngritur tashmë padi për shpërfilljen e harmonizimit të vaktit studentor.
“Kryeministri nuk mund të përdorë cilësime të tilla kur e dimë si është jeta në të vërtetë. Çështja kryesore nuk janë vetëm pagat, por sistemi që po ndërtojmë. Kemi një sistem pervers ku, përveç vjedhjes, askush nuk mban përgjegjësi dhe nuk bëjmë asgjë tjetër”, tha Zajkova.
Ajo kundërshtoi pretendimin se në arkën e shtetit nuk ka fonde, duke përmendur shpenzimet publike për qindra pozicione të panevojshme, zëvendësdrejtorë, borde mbikëqyrëse, 26 koordinatorë kombëtarë dhe mijëra automjete zyrtare. Zajkova shtoi se së fundmi janë shpenzuar mbi 370,000 euro vetëm për sondazhe.