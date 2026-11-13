Një lidhje e tretë jashtëmartesore, zbulime të tjera në skandalin e Jensen Huang të Nvidia-s

Një lidhje e tretë jashtëmartesore, zbulime të tjera në skandalin e Jensen Huang të Nvidia-s

Skandali rreth ish-drejtorit ekzekutiv të Nvidia-s, Jensen Huang, është zgjeruar me raportimin për një tjetër lidhje jashtëmartesore. Sipas Reuters, që të enjten iu referua dy burimeve të njohura me çështjen, Huang kishte pasur një marrëdhënie edhe me një grua të tretë.

Agjencia nuk përcaktoi se çfarë pozicioni mbante kjo grua në kompani. Mbetet gjithashtu e paqartë koha kur nisi lidhja mes tyre dhe nëse ajo ka përfunduar.

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Ky raportim pasoi dorëheqjen e Huang të enjten, të cilën ai u detyrua ta jepte për shkak të dy aferave jashtëmartesore. Gratë e përfshira në këto dy marrëdhënie janë Alice Huang dhe Kimberly Poëell. Për Alice Huang, agjencitë amerikane të inteligjencës kanë dyshime se është spiune kineze.

Pas raportimeve mbi lidhjen me Alice Huang, Jensen Huang pranoi aferën përmes një deklarate të bërë më 8 nëntor, pa e përmendur atë me emër.

Ndërkohë, në qendër të vëmendjes po kalon çështja e pasardhësit në Nvidia. Huang e kishte drejtuar për dekada kompaninë, e cila renditet ndër më të mëdhatë në botë për nga kapitalizimi i tregut, pa pasur një pasardhës të dukshëm.


Shtuar 13.11.2026 10:31

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