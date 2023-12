Taravari: Mund të jetë legjitime të flitet për një Kushtetutë të re që do t’i mundësojë vendit të ecë përpara

Për partinë tonë Aleanca për Shqiptarët ishte një vendim i vështirë që të hynte në koalicion qeveritar së bashku me BDI-në. Për fat të mirë ministrat tanë arritën sukses, por ne nuk arritëm sukses me qëllimin kryesor për të cilin kemi hyrë në Qeveri, që është fillimi i negociatave me BE-në. Nuk është se nuk ka asnjë shans që ndryshimet kushtetuese të kalojnë para zgjedhjeve, por probabiliteti është i ulët, thotë kreu i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari, në emisionin “Otvoreno” në Tv 24.

“Nuk e shohim vetëm fajin tonë dështimin e miratimit të ndryshimeve kushtetuese dhe mosfillimin e negociatave me BE-në, për këtë jemi të gjithë fajtorë. Kur ne tashmë kemi votuar të ashtuquajturat Propozimi francez, duhet të kishim vazhduar në atë drejtim. Mua e gjithë kjo situatë më kujton vitin 2008 kur për arsye të ngjashme nuk hymë në NATO, por ndodhi 11 vjet më vonë në kushte më të vështira”, thotë Taravari.

Ai thotë se përveç këtu, vitin e ardhshëm ndoshta do të ketë zgjedhje në Bullgari ku do të dominojë e djathta antimaqedonase, do të ketë edhe zgjedhje në BE ku, duke gjykuar nga zgjedhjet e fundit në vendet evropiane, ekziston mundësia që e djathta do të fitojë. Do të ketë zgjedhje edhe në SHBA, thotë Taravari, dhe të gjitha ato zhvillime do ta largojnë fokusin nga ne dhe do ta bëjnë të pamundur ndikimin e vendeve të fuqishme në proceset politike në Maqedoni, sepse siç thotë Taravari, ne nuk mund ta mbajmë vendin me veten.

“Shpresoj se nuk do të përfundojmë në një situatë ku gjysmë milioni njerëz të tjerë do të largohen nga vendi. Problem tjetër është mundësia e rritjes së radikalizmit nacional, i cili tashmë shihet në bllokun maqedonas, kështu që mund të pritet në bllokun shqiptar”, thotë Taravari.

Taravari thotë se këto janë tendenca të rrezikshme që do të çojnë në hapjen e çështjeve të reja si decentralizimi dhe gjithçka që sjell.

“Ndoshta është legjitime të flitet për një Kushtetutë të re që do t’i mundësojë vendit të ecë përpara”, thotë Taravari.