Spitali modular i Kumanovës do të përdoret për mjekësi fizike dhe rehabilitim

Spitali modular i Kumanovës do të përdoret për mjekësi fizike dhe rehabilitim

Departamenti i Mjekësisë Fizike dhe Rehabilitimit i Spitalit të Përgjithshëm të Kumanovës pritet të zhvendoset në objektin e spitalit modular.

Synimi i këtij transferimi është përmirësimi i kushteve të punës dhe i trajtimit të pacientëve, si edhe shkurtimi i listës së pritjes për fizioterapi.

Të lidhura

None found

Drejtori i Spitalit të Përgjithshëm të Kumanovës, Sasho Stosevski, bëri të ditur se në Ministrinë e Shëndetësisë është dorëzuar kërkesa për lejen e përdorimit të objektit. Sipas tij, spitali modular është në gjendje të shkëlqyer dhe pritet miratimi që Departamenti i Fizioterapisë të kalojë aty.

Stosevski tha se departamenti planifikohet të punojë me dy turne, çka pritet të ulë pritjen e pacientëve për trajtime fizike. Zhvendosja dhe ky organizim i punës synojnë t’i bëjnë shërbimet e mjekësisë fizike dhe rehabilitimit më të disponueshme për pacientët nga Kumanova dhe rajoni. Departamenti ka rreth njëzet punonjës.


Shtuar 10.11.2026 18:15

Tags: , ,
Shumica qeverisëse rrëzoi propozimin për shujtë studentore prej 200 denarësh

Shumica qeverisëse rrëzoi propozimin për shujtë studentore prej 200 denarësh
VLEN: Koalicioni qeveritar mbetet i qëndrueshëm, do të punojmë për realizimin e zotimeve

VLEN: Koalicioni qeveritar mbetet i qëndrueshëm, do të punojmë për realizimin e zotimeve
Mendi Qyra: Në vitin e parë shlyem 2.5 milionë euro borxhe dhe çuam përpara projektet

Mendi Qyra: Në vitin e parë shlyem 2.5 milionë euro borxhe dhe çuam përpara projektet
Siljanovska-Davkova në Paris: Evropa nuk është e plotë pa një Ballkan Perëndimor të qëndrueshëm

Siljanovska-Davkova në Paris: Evropa nuk është e plotë pa një Ballkan Perëndimor të qëndrueshëm
Tetë shoferë ndalohen për drejtim të pakujdesshëm, gjashtë prej tyre pa provim të vozitjes

Tetë shoferë ndalohen për drejtim të pakujdesshëm, gjashtë prej tyre pa provim të vozitjes
Krenar Lloga kritikon propozimin për provimin e jurisprudencës: Nuk është për t’u krenuar

Krenar Lloga kritikon propozimin për provimin e jurisprudencës: Nuk është për t’u krenuar
Safe City” shtrihet edhe në Bllacë; nga gjobat priten rreth 10 milionë euro në vit

Safe City” shtrihet edhe në Bllacë; nga gjobat priten rreth 10 milionë euro në vit
Bytyqi: Rritja e çmimeve kaloi 22%, qeveria paraqiti tri struktura buxhetore brenda nëntë muajve

Bytyqi: Rritja e çmimeve kaloi 22%, qeveria paraqiti tri struktura buxhetore brenda nëntë muajve
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet