Spitali modular i Kumanovës do të përdoret për mjekësi fizike dhe rehabilitim

Departamenti i Mjekësisë Fizike dhe Rehabilitimit i Spitalit të Përgjithshëm të Kumanovës pritet të zhvendoset në objektin e spitalit modular.
Synimi i këtij transferimi është përmirësimi i kushteve të punës dhe i trajtimit të pacientëve, si edhe shkurtimi i listës së pritjes për fizioterapi.
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Drejtori i Spitalit të Përgjithshëm të Kumanovës, Sasho Stosevski, bëri të ditur se në Ministrinë e Shëndetësisë është dorëzuar kërkesa për lejen e përdorimit të objektit. Sipas tij, spitali modular është në gjendje të shkëlqyer dhe pritet miratimi që Departamenti i Fizioterapisë të kalojë aty.
Stosevski tha se departamenti planifikohet të punojë me dy turne, çka pritet të ulë pritjen e pacientëve për trajtime fizike. Zhvendosja dhe ky organizim i punës synojnë t’i bëjnë shërbimet e mjekësisë fizike dhe rehabilitimit më të disponueshme për pacientët nga Kumanova dhe rajoni. Departamenti ka rreth njëzet punonjës.