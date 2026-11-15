Spitali i Kumanovës planifikon të punësojë 23 specializantë të tjerë, por sa prej tyre janë shqiptarë?

Spitali i Kumanovës planifikon të punësojë 23 specializantë të tjerë, por sa prej tyre janë shqiptarë?

Me punësimin e planifikuar të 23 specializantëve privatë në 12 specialitete mjekësore, Spitali i Përgjithshëm i Kumanovës do ta çojë në 50 numrin e mjekëve të punësuar gjatë dy fazave të projektit.

Drejtori Sasho Stoshevski bëri të ditur se procedura e punësimit ka filluar. Nga 23 vendet e reja, gjashtë i përkasin neurologjisë, katër mjekësisë interne dhe tri pulmologjisë e alergologjisë. Vendet e tjera janë në specialitete të ndryshme, mes tyre kardiologjia, gjinekologjia, ortopedia dhe psikiatria.

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Ende nuk dihet sa prej 23 specializantëve janë shqiptarë, pasi institucionet nuk e kanë bërë publike përkatësinë etnike të kandidatëve.


Shtuar 15.11.2026 05:23

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