Sofja pranon kërkesën e Shkupit për takim, por formati mbetet i paqartë

Qeveria bullgare ka konfirmuar se do të zhvillohet një takim me përfaqësuesit e Maqedonisë së Veriut, pas kërkesës së Ministrisë së Punëve të Jashtme të këtij vendi. Takimi parashikohet të mbahet nesër në Sofje, në kuadër të mbledhjes për Korridorin 8, por ende nuk është përcaktuar nëse do të jetë një takim i plotë dypalësh apo një bisedë e shkurtër.
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Kryeministri Hristijan Mickoski tha se Shkupi mori dje konfirmimin zyrtar për takimin, ndërsa formati do të sqarohet më vonë. “Do të shohim si do të organizohet dhe çfarë forme do të ketë, nëse do të jetë një pull-aside apo takim bilateral në margjinat e samitit për Korridorin 8. Qëndrimi ynë është i qartë: zgjidhja e situatës ku ndodhemi mund të arrihet vetëm përmes dialogut. Ne mbështesim marrëdhënie të mira fqinjësore dhe synojmë të bëhemi sa më parë pjesë e Bashkimit Evropian, një qëllim që e meritojmë prej kohësh”, deklaroi ai.
Mickoski këmbëngul se Bullgaria po e shfrytëzon statusin e saj në BE për të vendosur veto mbi çështje dypalëshe, pa marrë parasysh reformat dhe përparimin e Maqedonisë së Veriut. Ai tha se shpresëdhënës është plani për integrim gradual, i cili përfshin tri kushte: dy janë përmbushur nga vendi, ndërsa i treti duhet të konfirmohet nga Bashkimi Evropian.
Presidentja e Bullgarisë, Ilijana Jotova, i kërkoi disa ditë më parë Mickoskit të rishikojë qëndrimin dhe të njihet më nga afër me politikat evropiane. Ajo gjithashtu kundërshtoi paraqitjen e mosmarrëveshjes mes dy vendeve si çështje dypalëshe. Në përgjigje, kryeministri tha se Bullgaria i ka harruar vlerat evropiane që prej anëtarësimit në BE.
“E falënderoj për këshillën. Kam kaluar shumë vite të rinisë sime në Bashkimin Evropian dhe e njoh mirë atë, si dhe vlerat e Adenauerit, Shumanit dhe De Gasperit. Por, me sa duket, disa shtete anëtare, të rehatuara në karriget e tyre në Bruksel, i harruan këto vlera pasi u anëtarësuan”, u shpreh Mickoski.
Takimi në Bullgari është planifikuar mes ministrave të Jashtëm, Timço Mucunski dhe Velislava Petrova Çamova. Nisma për zhvillimin e tij erdhi pas kërkesës së presidentes së Komisionit Evropian, Ursula Von der Leyen, e bërë pas vizitës së saj në Shkup javën e kaluar. /Alsat/