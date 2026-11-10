Siljanovska-Davkova në Paris: Evropa nuk është e plotë pa një Ballkan Perëndimor të qëndrueshëm

Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova foli në Forumin e Paqes në Paris, gjatë panelit të diskutimit “Mbrojtja e Vijës: Sovraniteti në një Epokë Kërcënimesh Hibride”.
Sipas saj, bota po kalon një transformim të thellë: modelet e mëparshme po e humbasin fuqinë, ndërsa të rejat ende nuk kanë marrë formë.
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Siljanovska-Davkova iu referua konceptit të “ndër-mbretërimit” të Antonio Gramsci-t për të shpjeguar se periudha të tilla mund të krijojnë vakum politik dhe rreziqe gjeopolitike. Ajo theksoi se “një vakum politik nuk zgjat kurrë shumë”, sidomos në Ballkan.
Sa i përket së ardhmes evropiane të rajonit, presidentja tha se vendet e të ashtuquajturit Ballkan Perëndimor nuk duhen parë si periferi e Evropës. Ato janë pjesë e natyrshme e saj në aspektin gjeografik, historik dhe kulturor.
Ajo kujtoi se vendi e mban prej 21 vjetësh statusin e kandidatit dhe ka marrë 17 raporte pozitive, por ende nuk e ka nisur procesin e negociatave.
Duke trajtuar ndryshimet e shumta kushtetuese, Siljanovska-Davkova ngriti çështjen e sovranitetit dhe të legjitimitetit demokratik. Ajo vuri në dukje se Kushtetuta, përveçse akti më i lartë ligjor, është edhe një kontratë shoqërore. “Sovraniteti im buron nga qytetarët dhe u përket qytetarëve. Dhe legjitimiteti im gjithashtu”, tha presidentja, duke kërkuar sundim të ligjit dhe respektim të të drejtave e lirive të njeriut.
Sipas saj, Bashkimi Evropian nuk duhet të kufizohet duke u kërkuar vendeve të Ballkanit Perëndimor më shumë rezistencë. Ai duhet t’i ndihmojë ta forcojnë atë përmes përshpejtimit të integrimit të tyre në BE.
Presidentja paralajmëroi gjithashtu se, përballë inteligjencës artificiale, dixhitalizimit dhe formave të reja të kërcënimeve hibride, rezistenca ndaj ndikimeve të jashtme nuk mjafton. Nevojitet edhe forcë demokratike e institucionale brenda vendeve.