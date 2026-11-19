Në edicionin e shtatë të Partneritetit për Bashkëpunim Transatlantik në Energjetikë (P-TEC), që po mbahet në Varshavë, ministrja Sanja Bozhinovska mori pjesë në debatet kushtuar garantimit të furnizimit me energji, shumëllojshmërisë së burimeve dhe mbrojtjes së aseteve kritike energjetike.
Sesioni i dytë i forumit u përqendrua te bashkëpunimi ndërmjet ministrive dhe çështjet strategjike që lidhin Evropën me Shtetet e Bashkuara në fushën e energjisë.
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Ministrja Bozhinovska vuri në dukje se Maqedonia e Veriut, e cila për tri dekada është mbështetur vetëm te gazi natyror që kalon përmes Bullgarisë, tani po ndërton rrugë të reja furnizimi përmes lidhjeve infrastrukturore me Greqinë dhe Serbinë. Sipas saj, interkonektori me Greqinë do të jetë gati në qershor të vitit që vjen dhe do të ketë kapacitet edhe për bartjen e hidrogjenit.
Ajo shtoi se po punohet edhe për lidhjen e rrjetit elektrik me Shqipërinë, si dhe për riaktivizimin e tubacionit të naftës me Greqinë, i cili ka mbetur i papërdorur për 12 vjet.
Një tjetër temë e rëndësishme në tryezën e diskutimeve ishte mbrojtja e infrastrukturës jetike energjetike nga rreziqet kibernetike dhe sulmet me mjete ajrore pa pilot.
Bozhinovska theksoi domosdoshmërinë e një bashkërendimi të ngushtë midis institucioneve, kompanive operuese dhe sektorit privat, si dhe nevojën për një kuadër ligjor që i përgjigjet këtyre sfidave.
Duke folur për vështirësitë në zinxhirët e furnizimit, ajo solli shembullin e një investitori që kërkonte të ndërtonte një turbinë me gaz dhe të cilit i ishte thënë se dorëzimi më i hershëm i mundshëm do të ishte në vitin 2032. Kjo, sipas saj, tregon se projektet e reja energjetike duhet që në fazën e hershme të planifikimit të kenë parasysh transformimet teknologjike, nevojën për kapacitete rezervë dhe rreziqet që lidhen me sigurinë.