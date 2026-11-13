RMV, nis shqyrtimi i buxhetit për vitin 2027 me mbi 300 amendamente

Komisioni Parlamentar për Financat dhe Buxhetin ka nisur shqyrtimin në lexim të dytë të Propozimit të Buxhetit për vitin 2027. Propozuesit e autorizuar kanë dorëzuar mbi 300 amendamente.
Punimet në komision do të zgjasin 10 ditë. Nga kjo kohë, jo më shumë se katër ditë janë caktuar për diskutimin e përgjithshëm, ndërsa gjashtë ditë për shqyrtimin e amendamenteve.
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Sipas propozimit, të ardhurat arrijnë në 395.4 miliardë denarë, me një rritje prej 5.7 përqind kundrejt vitit 2026. Shpenzimet parashikohen në 440.4 miliardë denarë, ose 4.8 përqind më shumë. Deficiti buxhetor llogaritet në 45 miliardë denarë, sa 3.5 përqind e BPV-së, në përputhje me Strategjinë Fiskale për periudhën 2027–2031.
Për shpenzimet kapitale janë parashikuar 40.8 miliardë denarë. Të ardhurat nga tatimet llogariten në 223.1 miliardë denarë, një rritje prej 6.4 përqind. Transfertat sociale janë planifikuar në 220.8 miliardë denarë; prej tyre, 123.8 miliardë denarë janë për pensionet, me rritje prej 4.8 përqind sipas harmonizimit ligjor.
Gjatë vitit 2027, shteti duhet të shlyejë 124.6 miliardë denarë borxh, përfshirë 46.5 miliardë denarë borxh të jashtëm. Për shlyerje është parashikuar edhe eurobondi prej 500 milionë eurosh, i emetuar në vitin 2023. Financimi i deficitit dhe i detyrimeve pritet të bëhet përmes huamarrjes së brendshme prej 36.3 miliardë denarë, 60 miliardë denarëve shtesë për letrat me vlerë qeveritare njëvjeçare që duhet të shlyhen, si dhe huamarrjes së jashtme prej 86.8 miliardë denarë.