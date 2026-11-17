Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka vetëm shtatë punonjës që merren drejtpërdrejt me zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Sipas RDM-së, institucioni përballet me mungesë fondesh, ndërsa aftësia e tij për të kontrolluar përdorimin gjithnjë e më të madh të inteligjencës artificiale dhe të të dhënave biometrike mbetet e kufizuar. Po ashtu, mekanizmat e sigurisë dixhitale në institucionet shtetërore nuk janë të mjaftueshëm.
RDM thekson se këto shqetësime nuk përbëjnë vetëm një vlerësim të saj, por janë pjesë e paralajmërimeve të Raportit të Progresit të Komisionit Evropian për vitin 2026 për Maqedoninë. Në dokument thuhet gjithashtu se qëndrimi i Agjencisë për Ligjin për Sigurinë e Sistemeve të Rrjetit dhe Informacionit nuk është marrë parasysh, duke sjellë si pasojë mosrespektimin e direktivës NIS2 në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale.
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Në këtë situatë, Qeveria ka bërë të ditur se gjatë vitit 2027 do të ndërtojë një qendër kombëtare të të dhënave, Data Center. Megjithatë, RDM ngre pyetjen se si do të sigurohet mbrojtja e informacionit që do të ruhet dhe përpunohet në këtë strukturë, kur institucioni përgjegjës për mbikëqyrjen e tij ka mungesë të stafit dhe burimeve.
Gjithashtu, mbeten pa përgjigje çështje të rëndësishme: kush do të garantojë një kontroll të pavarur dhe kush do të mbajë përgjegjësi në rast abuzimi apo incidenti sigurie? Sipas RDM-së, ende nuk dihet nëse ekziston një plan konkret për infrastrukturën bazë të nevojshme, përfshirë energjinë elektrike, ujin dhe lidhjet e komunikimit.
Organizata vëren se për publikun mbeten të paqarta edhe rregullat që do të përcaktojnë funksionimin e këtyre objekteve, si dhe mënyra se si do të monitorohet puna e tyre.