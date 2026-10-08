PTHP: Hetimet nuk zbuluan prova për hyrje të paautorizuar në sistemin kompjuterik të Zyrës së Presidentes

Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit ka përfunduar procedurën paraprake hetimore lidhur me pretendimet për qasje të paautorizuar në sistemin kompjuterik të Zyrës së Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe mbledhje të paautorizuar të të dhënave. Pas shqyrtimit të materialeve, prokurori publik përgjegjës nxori Vendim, duke vlerësuar se nuk ekziston bazë për vijimin e veprimeve të prokurorisë publike.
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Gjatë hetimit, në bazë të një urdhri të Gjykatës Themelore Penale, u sekuestruan pajisje kompjuterike, të cilat iu nënshtruan analizave kompjuterike forenzike. Po ashtu, u ekzaminuan të dhëna nga pajisjet mobile dhe u morën deklarata nga persona që kishin dijeni për ngjarjen.
Raportet e Sektorit të Krimit Kibernetik në Ministrinë e Brendshme nuk evidentuan gjurmë dixhitale apo tregues të tjerë forenzikë që do të dëshmonin hyrje të paautorizuar në sistemin kompjuterik. Gjithashtu, nuk u gjetën prova për regjistrimin ose mbledhjen e të dhënave të klasifikuara.
Analizat konstatuan disa dobësi të sigurisë dhe të administrimit në konfigurimin e sistemit, të cilat potencialisht mund të përbënin rrezik sigurie, por nuk zbuluan prova dixhitale për kryerjen e veprave penale të raportuara. Pas vlerësimit të të gjitha provave, prokurori publik kompetent arriti në përfundimin se nuk plotësoheshin kushtet ligjore për veprat penale “Zbulimi i një Sekreti Shtetëror”, sipas nenit 317, dhe “Dëmtimi dhe Hyrja e Paautorizuar në një Sistem Kompjuterik”, sipas nenit 251 të Kodit Penal, apo për ndonjë vepër tjetër penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare.