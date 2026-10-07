Prokuroria nis hetim ndaj një prokurori të lartë në Manastir për ndikim të paligjshëm

Prokuroria nis hetim ndaj një prokurori të lartë në Manastir për ndikim të paligjshëm

Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit ka hapur procedurë ndaj një prokurori të lartë publik të Prokurorisë Themelore Publike të Manastirit. Sipas njoftimit zyrtar, ekzistojnë dyshime se ai ka kryer veprën penale “Marrje shpërblimi për ndikim të paligjshëm”, të parashikuar në nenin 359, paragrafi 3, në lidhje me paragrafin 2 të Kodit Penal.

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Materialet e mbledhura gjatë periudhës së kaluar, përfshirë edhe të dhënat e siguruara përmes masave të posaçme hetimore, krijojnë dyshim të arsyeshëm se i dyshuari ka shfrytëzuar ndikimin real dhe detyrën zyrtare për të ndërhyrë në mënyrë të kundërligjshme në vendimmarrjen e prokurorëve publikë dhe gjyqtarëve.

Ndërhyrjet dyshohet se kanë ndodhur në të paktën 4 raste të veçanta, në fushën ku prokurori ushtronte funksionin e tij. Sipas hetimit, qëllimi ka qenë kërkimi i dënimeve më të buta ose krijimi i një pozite më të favorshme për personat e dyshuar apo të pandehur në procedurat penale.

Gjatë ditës së djeshme, në bazë të një urdhri gjyqësor, autoritetet zhvilluan kontrolle në banesën e të dyshuarit dhe në ambientet e Prokurorisë Themelore Publike të Manastirit, me synim gjetjen e provave të tjera.

Prokurori publik përgjegjës vijon hetimet dhe i ka kërkuar gjyqtarit të procedurës paraprake vendosjen e masave paraprake. Këto përfshijnë konfiskimin e dokumentit të udhëtimit dhe ndalimin e ushtrimit të disa aktiviteteve të punës, konkretisht largimin e të dyshuarit nga detyra e tij.


Shtuar 7.10.2026 11:28

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