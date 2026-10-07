Tre vjet nga sulmi i 7 tetorit/ Ushtria izraelite raporton 100 mijë objektiva të goditura dhe 970 ushtarë të vrarë

Që prej sulmit të Hamasit më 7 tetor 2023, ushtria izraelite ka goditur rreth 100,000 objektiva në të gjithë rajonin, raportoi sot Radio Izraelite, duke iu referuar të dhënave të ushtrisë.
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Sipas këtij raporti, 65,000 prej objektivave ndodheshin në Rripin e Gazës, 28,000 në Liban dhe Siri, ndërsa 4,500 në Iran. Ushtria izraelite bëri të ditur gjithashtu se gjatë tre viteve të fundit kanë humbur jetën 970 ushtarë të saj.
Sulmi i 7 tetorit 2023 shkaktoi vdekjen e rreth 1,200 personave, ndërsa 251 të tjerë u rrëmbyen dhe u dërguan me forcë në Rripin e Gazës. Sipas shifrave izraelite të cituara nga agjencia gjermane e lajmeve dpa, gjatë bastisjes në Izrael hynë rreth 6,000 militantë të Hamasit dhe të grupeve të tjera ekstremiste.
Lufta që pasoi ka shkaktuar më shumë se 74,000 viktima palestineze në Rripin e Gazës, sipas autoriteteve shëndetësore të kontrolluara nga Hamasi në enklavë.
Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, deklaroi të hënën se deri tani janë vrarë 4,000 prej 6,000 militantëve. Ai shtoi se ushtria ka marrë urdhër të ndjekë dhe të eliminojë 2,000 militantët e mbetur.