Prokuroria Themelore Publike e Ohrit ka vepruar menjëherë dhe ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore ndaj një personi për tri vepra penale të lidhura me dhunën në familje: lëndim trupor, privim të paligjshëm nga liria dhe rrezikim të sigurisë.
Pas shqyrtimit të rrethanave të konstatuara, prokurori publik i ka kërkuar gjykatës që ndaj të pandehurit të caktohet masa e paraburgimit.
Të lidhura
None found
Në njoftimin e Prokurorisë Publike thuhet se i akuzuari e ka mbajtur paligjshëm të dëmtuarën, e ka sulmuar dhe lënduar fizikisht, si dhe i ka vënë në rrezik sigurinë.
Për të ndihmuar në hetimin e rastit, viktima është ekzaminuar sot në prani të shërbimeve sociale. Gjithashtu, është urdhëruar dhe realizuar ekspertizë për të përcaktuar llojin dhe natyrën e lëndimeve. Prokuroria njoftoi se personi i pandehur është siguruar gjatë gjithë kohës që nga fillimi i procedurës.
Kërkesa për paraburgim dhe reagimi i prokurorisë pasojnë deklaratat shqetësuese të bëra sot nga partitë opozitare dhe organizatat joqeveritare. Platforma për Barazi Gjinore, Rrjeti për Mbrojtje nga Diskriminimi dhe Rrjeti Kombëtar kundër Dhunës ndaj Grave kishin deklaruar më herët se sulmi ndaj 26-vjeçares vazhdoi në makinë derisa ajo humbi ndjenjat, ndërsa gjykata në fillim kishte vendosur vetëm masa paraprake.